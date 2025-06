L'étoffe de soie de la Kaaba remplacée à l'approche du Nouvel An musulman

À l'approche du Nouvel An islamique, des dizaines d’ouvriers ont œuvré au remplacement de la couverture de soie noire qui recouvre la Kaaba.

L’édifice est situé au cœur de la cour de la grande mosquée de la Mecque, le lieu le plus sacré de l’islam.La nouvelle couverture a été soulevée à l'aide de robes et de machines à ciseaux.

L’étoffe de la Kaaba, également connue sous le nom de "Kiswa", pèse 1,4 tonne et nécessite généralement onze mois de couture et de broderie méticuleuses. Elle est faite de soie noire et brodée de 68 versets du Coran à l'aide de fils d'argent plaqués d'or 24 carats.

Des millions de musulmans se rendent à la Grande Mosquée de La Mecque, où se trouve la Kaaba, pour effectuer le pèlerinage de la Omra ou du Hadj.

Les musulmans ne vénèrent pas la Kaaba, mais c'est le site le plus sacré de l'islam car il représente la maison métaphorique de Dieu et l'unicité de Dieu dans l'islam.

Les musulmans pratiquants du monde entier se tournent vers la Kaaba lors de leurs cinq prières quotidiennes.