Arabie Saoudite : à La Mecque, le Hajj sous une forte chaleur

Les pèlerins musulmans ont affronté des températures élevées jeudi, alors qu'ils entamaient une journée de culte sous un soleil brûlant lors du Hajj en Arabie Saoudite.

Bravant la chaleur et les surfaces inégales, ils ont escaladé le mont Arafat pour accomplir un rituel clé du pèlerinage islamique annuel.

Ils ont ouvert les bras pour prier, smartphones et cœurs levés, tandis que des ventilateurs surdimensionnés pulvérisaient de fines brumes d'eau pour les rafraîchir pendant leurs longues heures de culte.

Les pèlerins doivent rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Les températures ont dépassé les 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit).

"Les pèlerins âgés sont fatigués à cause de la chaleur, certains (pèlerins âgés) ne sortent pas à cause de la température élevée et ne peuvent pas marcher sur de longues distances", a déclaré Ibrahim Mahmoud, un pèlerin égyptien.

La colline rocheuse revêt une grande importance pour l'Islam. Arafat est mentionné dans le Coran et c'est là que le prophète Mahomet avait prononcé son dernier sermon lors de son dernier Hajj.

Selon les paroles traditionnelles du prophète, le jour d'Arafat est le jour le plus sacré de l'année, lorsque Dieu s'approche des fidèles et leur pardonne leurs péchés.

"Dieu merci, il fait très chaud, mais après avoir prié dans la mosquée Namirah et être revenu, nous ne ressentons plus la chaleur", a déclaré Fouad Abu Somaya, un pèlerin nigérian.

Loin du culte, un kiosque à glace situé à proximité a apporté un peu de réconfort.

Le Hadj est l'un des cinq piliers de l'Islam, une obligation religieuse impliquant des rituels et des actes de culte que tout musulman doit accomplir s'il en a les moyens financiers et s'il est physiquement capable de le faire.

Les autorités n'ont pas révélé le nombre total de pèlerins pour le Hajj de cette année.

Auparavant, elles avaient déclaré que plus de 1,5 million d'étrangers y participaient.

L'année dernière, il y avait eu 1 611 310 pèlerins étrangers.