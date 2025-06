RDC : vers un accord de paix avec le Rwanda au 27 juin

L’Est de la République démocratique du Congo va peut-être bientôt retrouver sa stabilité. Et pour cause, la signature imminente d’un accord de paix entre le Rwanda, soutien des rebelles de l’AFC/M23 et le gouvernement de Kinshasa.

La fumée blanche sortira le 27 juin. Jour prévu pour la signature de l'accord de paix à Washington. Les États-Unis ayant tenu le gouvernail des négociations entre les deux pays. La date a été annoncée dans un communiqué de presse conjoint des deux pays et du département d'État américain publié mercredi.

C’est tout sauf une ‘’ mauvaise nouvelle’’ pour les populations congolaises qui paient le prix fort des violences dans l’Est de leur pays depuis des décennies. En effet, le conflit a provoqué l'une des pires crises humanitaires au monde et a déplacé plus de 7 millions de personnes.

Que comprend le projet d’accord ?

Des dispositions sur le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques".

Mais pas seulement, le document comprend également un engagement à respecter l'intégrité territoriale et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques.

En d’autres termes, les éléments de la rébellion du M23 doivent rejoindre les rangs de l’armée congolaise. Des questions subsistent cependant. Elles portent sur l’administration future des localités conquises par les rebelles dont Goma et Bukavu.

Autre interrogation, l’avenir des responsables de l’AFC/M23. Quid de l’ancien président Joseph Kabila qui a rejoint la terre rebelle depuis des semaines ? Et le Rwanda dans tout ça ?