RDC : HRW dénonce des exécutions de civils à Goma

Les rebelles soutenus par le Rwanda au Congo ont exécuté des civils, selon Human Rights Watch.

Depuis qu'ils contrôlent Goma, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda pillent les commerces et exécutent des citoyens Congolais à l'abri des regards : c'est ce que dénonce le nouveau rapport accablant de l'ONG Human Right Watch. Ces crimes de guerre sont commis quasi-quotidiennement. Les 22 et 23 février derniers, l'ONG a enregistré au moins 21 morts tous des civils, mais les chiffres pourraient être bien plus élevés.

Les rebelles se seraient rendus dans le quartier de Kasika, et auraient saisi 25 personnes. Ils auraient ensuite exécuté sept d'entre eux près du camp de Katindo. Onze autres corps ont été retrouvés sur un chantier de construction situé à moins de 100 mètres du camp. De plus, plusieurs autres massacres ont été documentés, notamment près d'un terrain où les rebelles avaient rassemblé une vingtaine de jeunes, au moins trois personnes ayant tenté de s'enfuir ont été abattues.

Selon Human Right Watch, trois professionnels de santé ont déclaré avoir récupéré plus de 50 corps dans le quartier de Kasika les 22 et 23 février derniers. Ces actes délibérés devraient faire l'objet d'une enquête de la cour pénale internationale suggère l'ONG.

Depuis le 27 janvier, date à laquelle les rebelles du M23 ont pris le contrôle du Nord-Kivu, ces massacres délibérés ont instauré un climat de peur à Goma.