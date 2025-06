Angola : un sommet Afrique-USA pour raffermir les liens commerciaux [Business Africa]

Cette semaine, Business Africa vous emmène à Luanda, Riyad et Goma pour trois histoires qui reflètent la complexité de l'évolution des partenariats mondiaux et de l'innovation locale en Afrique, de la géopolitique au financement du climat en passant par la créativité dans les zones de conflit.

L'Angola est sous les feux de la rampe cette semaine, puisqu'il accueille le 17e sommet des affaires américano-africain aux côtés du Corporate Council on Africa (CCA). L'événement, qui se tient à Luanda, est considéré comme une étape cruciale dans la relance des relations entre les États-Unis et l'Afrique, mises à mal par les tarifs commerciaux de Donald Trump et sa menace de mettre fin à la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA).

L'Angola, qui préside actuellement l'Union africaine, se positionne comme un facilitateur clé pour renouer le dialogue avec Washington - en particulier sur l'énergie, les corridors commerciaux et les infrastructures.

S'exprimant sur Business Africa, Florie Liser, présidente-directrice générale du CCA, a souligné l'importance stratégique du sommet de cette année : "L'Angola a entrepris d'importantes réformes pour ouvrir son économie, et ce sommet est une occasion unique pour les dirigeants africains de s'entretenir directement avec de hauts responsables de l'administration américaine sur les questions de commerce et d'investissement. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière des modèles régionaux tels que le corridor de Lobito, qui peuvent attirer des investissements transfrontaliers dans les infrastructures."

Le sommet devrait donner lieu à des annonces sur les investissements énergétiques, les infrastructures vertes et les nouvelles voies de financement pour les secteurs stratégiques à travers l'Afrique.

Les États du Golfe et les crédits carbone

Alors que l'Afrique subit de plein fouet les effets du changement climatique, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, entre autres nations étrangères, investissent dans des projets de reforestation à grande échelle, des initiatives en faveur des énergies renouvelables et des acquisitions foncières sur l'ensemble du continent, des efforts censés compenser les émissions et générer des crédits carbone.

Les partisans de cette initiative la qualifient de solution climatique, tandis que ses détracteurs la qualifient de colonialisme du carbone.

Au cœur du débat se trouve la question de savoir si ces initiatives aident réellement l'Afrique à lutter contre le changement climatique ou si elles permettent simplement aux grands États producteurs de combustibles fossiles de réaliser des profits dans la course à la neutralité nette.

Un nombre croissant d'experts environnementaux et de représentants de la société civile africaine s'interrogent sur la valeur à long terme des programmes de compensation carbone, qui risquent de porter atteinte aux droits fonciers locaux ou d'offrir des avantages minimes aux communautés d'accueil.

Notre rapport spécial explique comment ces accords fonctionnent, qui en bénéficie et quels sont les enjeux pour l'environnement et la souveraineté de l'Afrique.

Les artistes de Goma peignent un chemin vers la paix

À Goma, ville de l'est de la République démocratique du Congo longtemps en proie à l'insécurité, les artistes créent plus que de la beauté, ils créent des entreprises, préservent la mémoire et promeuvent la paix.

Dans des ateliers de fortune et des ateliers communautaires, des peintres, des sculpteurs et des muralistes transforment des traumatismes vécus en opportunités économiques. "L'art nous aide à raconter notre histoire et à gagner notre vie", explique un artiste local. "Il donne de l'espoir à la prochaine génération."

Cette économie créative en plein essor n'est pas seulement une expression culturelle : elle devient une source vitale de revenus pour les jeunes dont les perspectives d'emploi sont limitées. Alors que la ville se reconstruit, sa scène artistique offre un mélange unique de résilience et d'esprit d'entreprise.