Combler le fossé juridique dans le boom numérique de l'Afrique [Business Africa]

L'économie numérique de l'Afrique se développe à un rythme sans précédent, alimentée par les progrès de la fintech, du commerce électronique et de l'intelligence artificielle. Mais tandis que les entreprises foncent, une question clé demeure : le système juridique africain peut-il suivre ?

Pour répondre aux exigences de cette nouvelle ère, le continent doit investir dans une main-d'œuvre juridique prête pour l'avenir, des professionnels qui comprennent à la fois le droit et les complexités du monde numérique. De la protection des données à la propriété intellectuelle dans la technologie, le paysage évolue rapidement.

Le mentorat stratégique s'avère être l'un des outils les plus puissants pour préparer la prochaine génération de juristes. Les institutions juridiques et les cabinets à travers l'Afrique sont appelés à développer des cadres qui enseignent non seulement les principes juridiques fondamentaux, mais aussi la fluidité numérique.

Pour analyser cette évolution, nous nous sommes entretenus avec Tunde Okewale OBE, avocat primé au Doughty Street Chambers et fondateur d'Urban Lawyers, une organisation caritative basée au Royaume-Uni qui se concentre sur l'accès à l'éducation juridique.

Il plaide pour des modèles de mentorat qui combinent rigueur juridique et exposition numérique, en mettant en relation des professionnels expérimentés avec de jeunes juristes pour co-créer l'avenir juridique de l'Afrique.

Rwanda : le projet de téléphérique va redéfinir la mobilité urbaine à Kigali

Le Rwanda se positionne comme un pionnier du transport urbain intelligent avec le lancement du premier système de téléphérique urbain d'Afrique subsaharienne à Kigali.

Soutenu par un investissement de 100 millions de dollars, notamment par la Banque africaine de développement, le projet vise à réduire les embouteillages, à diminuer les émissions de carbone et à créer des emplois, tout en améliorant l'accès des communautés mal desservies.

Conçu comme une solution durable pour les villes africaines qui s'urbanisent rapidement, le téléphérique est un pas audacieux vers des infrastructures vertes et inclusives.

Des déchets de bananes aux tresses biodégradables au Kenya

Sur les hauts plateaux du Kenya, riches en bananes, les agriculteurs ne se contentent pas de récolter des fruits, ils récoltent des innovations.

Des entrepreneurs locaux transforment les tiges de bananes, habituellement jetées comme des déchets, en tresses biodégradables pour les cheveux. Cette alternative écologique exploite l'industrie de la beauté en plein essor en Afrique, tout en s'attaquant à la pollution plastique et en créant de nouvelles sources de revenus.

Cette initiative est un puissant exemple d'économie circulaire en action, qui transforme les sous-produits agricoles en entreprises rentables et durables.