L'UA renouvelle son appel en faveur d'une justice réparatrice [Business Africa]

L'Union Africaine a intensifié son appel en faveur d'une justice réparatrice, exhortant la communauté internationale à faire face à l'héritage économique de l'esclavage et du colonialisme et à y remédier. Cet appel s'inscrit dans un contexte mondial de plus en plus favorable à la restitution, les nations africaines réclamant une réparation économique tangible plutôt qu'une reconnaissance symbolique.

Pour comprendre ce que cela signifie concrètement, Business Africa s'est entretenu avec Desire Assogbavi, expert en développement international et conseiller en plaidoyer à l'Open Society Foundations.

"Les réparations vont au-delà de la compensation financière", a déclaré M. Assogbavi. "Il s'agit de restructurer les systèmes mondiaux, de corriger les injustices historiques et de débloquer des opportunités économiques pour les nations africaines."

Au cours de l'entretien, M. Assogbavi a abordé plusieurs questions essentielles :

Les principales demandes financières de l'UA portent sur l'annulation de la dette, les transferts de technologie et les investissements dans les infrastructures.

Les dirigeants africains, qui invoquent souvent le coût élevé des réparations, s'opposent à la résistance occidentale en faisant valoir que les retards de développement dus à l'exploitation coloniale sont bien plus coûteux dans l'ensemble.

Des solutions innovantes telles que la restitution des terres, les fonds d'investissement et les partenariats de développement ciblés sont également sur la table.

Des chefs africains brillent à Lyon

À Lyon, en France, largement considérée comme la capitale mondiale de la gastronomie, des chefs africains sont en train de réécrire le scénario de la cuisine africaine. Ces chefs, qui ne sont plus cantonnés à des rôles traditionnels, émergent en tant qu'entrepreneurs, ambassadeurs culturels et moteurs d'une industrie alimentaire potentielle de 1 000 milliards de dollars sur tout le continent.

Du Sénégal à l'Éthiopie, les plats présentés lors de cet événement international ont mis en évidence non seulement la richesse des saveurs et du patrimoine culinaire de l'Afrique, mais aussi son influence croissante sur le marché alimentaire mondial.

L'événement a servi de plateforme pour redorer le blason de l'alimentation africaine, promouvoir l'investissement dans le secteur culinaire et ouvrir la voie à des collaborations commerciales transfrontalières.

Le pionnier ougandais de la fibre de banane

En Ouganda, où la culture de la banane est très répandue, un artisan voit plus loin que le fruit. Isaac Nkonge transforme les tiges de bananier - généralement jetées comme des déchets - en articles ménagers magnifiquement travaillés, notamment des abat-jour, des assiettes et même des chaussures.

L'éco-entreprise de M. Nkonge ne se contente pas de promouvoir un mode de vie durable, elle crée également des emplois dans sa communauté et ajoute de la valeur à une ressource jusque-là négligée. Son travail attire l'attention tant au niveau local qu'international en tant que modèle d'innovation verte et de pratiques d'économie circulaire en Afrique.

"Chaque bananier a une seconde vie", explique M. Nkonge. "Il s'agit de voir des opportunités là où d'autres voient des déchets."