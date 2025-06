Juneteenth commémore l'émancipation des esclaves américains

De nombreux Américains célèbrent le 19 juin, jour où, en 1865, les derniers esclaves des États-Unis ont appris qu'ils étaient libres, à Galveston, au Texas.

Bien que la Proclamation d'émancipation du président Abraham Lincoln ait libéré les esclaves en 1863, elle n'a pas pu être appliquée dans de nombreux endroits du Sud avant la fin de la guerre civile en 1865.

« Juneteenth est devenu une sorte de symbole de la fin de l'esclavage. La tradition veut que ce soit au cours de l'été 1865 que les esclaves de Galveston, au Texas, dont beaucoup étaient des dockers, aient entendu parler de l'émancipation, et qu'il y ait eu cette grande annonce que l'émancipation était arrivée et que la liberté était désormais accessible aux esclaves. », a déclaré Lindsey Swindall, professeur assistant au Stevens Institute of Technology, Hoboken, NJ.

La nouvelle que la guerre était terminée et que les esclaves étaient enfin libres est parvenue à Galveston lorsqu'un major de l'Union et ses troupes sont arrivés le 19 juin 1865, plus de deux mois après la capitulation du général confédéré Robert E. Lee devant le général de l'Union Ulysses S. Grant en Virginie.

La fête du 19 juin qui en a résulté - dont le nom combine "juin" et "dix-neuf" - n'a fait que croître en un siècle et demi.

« À la fin du XVIIIe siècle, les célébrations du 19 juin se déroulaient principalement dans les communautés afro-américaines. C'était le contexte le plus sûr pour célébrer l'émancipation, car au fur et à mesure que la ségrégation se renforçait, il devenait dangereux de parler de ces idées. La fin des années 1800 et le début des années 1900 ont été marqués par de nombreux actes de violence de la part de groupes d'autodéfense. », a expliqué Lindsey Swindall, professeur assistant au Stevens Institute of Technology, Hoboken, NJ.

Depuis des générations, les Noirs américains célèbrent la fin de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire des États-Unis dans la joie, sous la forme de défilés, de festivals de rue, ou de spectacles musicaux.

Au fil des décennies, Juneteenth a également été appelé Freedom Day, Emancipation Day, Black Fourth of July et second Independence Day, entre autres.

En 2021, le président Joe Biden en a fait un jour férié fédéral, élargissant ainsi sa reconnaissance au-delà de l'Amérique noire.