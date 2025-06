Canada : vers une rencontre Ramaphosa-Trump au sommet du G7

Le président sud-africain a été accueilli dimanche 15 juin par la délégation canadienne à son arrivée à Calgary pour le sommet du G7.

Cyril Ramaphosa fait partie des six dirigeants invités par le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney.

Le sommet du Groupe des Sept qui se tient cette semaine à Kananaskis, une station balnéaire dans les Rocheuses ouest canadiennes, est le premier depuis le retour du président américain Donald Trump au pouvoir.

Les plus grandes économies, dont l’Allemagne, la Grande-Bretagne, le Canada, les États-Unis, la France, l’Italie et le Japon, aborderont les sujets de l'escalade du conflit entre Israël et l'Iran, la guerre en Ukraine et la guerre commerciale entamée par le président américain Donald Trump.

Le président Cyril Ramaphosa, qui est en pleine négociation avec les États-Unis compte également rencontrer son homologue américain en marge de cette assemblée.