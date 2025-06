Crash d'Air India : miraculé, le seul survivant raconte son calvaire

Vishwashkumar Ramesh, le seul survivant de l’accident d’Air India survenu jeudi à Ahmedabad, a raconté sa experience bouleversante. Éjecté des débris, il s’est approché d’une ambulance pour demander de l’aide.

En interview, il a confié ne pas réaliser qu’il était encore en vie, ajoutant : « J’ai cru que j’allais mourir. Quand j’ai ouvert les yeux, je me suis senti vivant. J’ai réussi à détacher ma ceinture et à m’enfuir. »

Le crash, qui a fait 265 morts à bord et plusieurs victimes au sol, s’est produit peu après le décollage, percutant une résidence universitaire dans un quartier résidentiel d’Ahmedabad.

Les proches des victimes attendent dans un centre d’autopsie, certains exprimant leur chagrin et leur désespoir. Dhirubhai Shambhubhai Tovatia, frère d’une victime, a déclaré : « Mon état est très critique. Que puis-je faire ? Mon frère et ma belle-sœur sont morts. »

La catastrophe est l’une des plus graves en Inde, avec de nombreux corps calcinés, difficilement identifiables. L’enquête officielle, menée par les autorités indiennes, inclut des experts de Boeing et des régulateurs américains pour déterminer les causes de cette tragédie.