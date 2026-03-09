La Tunisie envisage d’agrandir son principal aéroport de Tunis-Carthage

La Tunisie prévoit de lancer un vaste projet d’extension de l’aéroport international de Tunis-Carthage afin d’accompagner la croissance du trafic aérien et de moderniser ses infrastructures.

Selon le ministère du Transport, ce programme d’investissement, estimé à environ 3 milliards de dinars (près d’un milliard de dollars), vise à porter la capacité de l’aéroport de 5 millions à 18,5 millions de passagers par an à l’horizon 2031.

Le projet figure dans le budget d’investissement 2026 de l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA). Il prévoit la construction et l’équipement d’une nouvelle aérogare capable d’accueillir environ 11 millions de passagers par an. L’aérogare actuelle sera parallèlement réaménagée et partiellement étendue afin d’atteindre une capacité d’environ 7 millions de passagers annuels.

Le programme comprend également la construction d’une nouvelle tour de contrôle et d’un bâtiment technique, ainsi que la mise en place d’une unité de protection et de lutte contre les incendies. Des infrastructures énergétiques et hydrauliques supplémentaires, notamment une centrale électrique et une station de pompage et de stockage d’eau, doivent accompagner l’augmentation de la capacité de l’aéroport.

Avec ces aménagements, les autorités tunisiennes espèrent prolonger l’exploitation de l’aéroport au-delà de 2050, malgré les contraintes liées à son emplacement au cœur de l’agglomération de Tunis.

Le ministère du Transport a par ailleurs indiqué que le projet de construction d’un nouvel aéroport dans la région de la capitale a été, pour l’heure, écarté au profit de l’extension et de la modernisation de l’infrastructure existante.

À plus long terme, les autorités réfléchissent également à une meilleure intégration de l’aéroport international d’Enfidha-Hammamet dans le système aéroportuaire national. Une des pistes évoquées consiste à relier les deux plateformes par une liaison ferroviaire rapide, ce qui permettrait de faciliter les correspondances et de répartir davantage le trafic aérien entre la capitale et le Sahel touristique. Ce scénario s’inscrirait toutefois dans une perspective de long terme, notamment après l’expiration en 2047 de la concession actuelle de l’aéroport d’Enfidha.