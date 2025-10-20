La ville de Kainan établit un record mondial de décoration de maisons en pain d'épices

L'événement a eu lieu à Kainan, dans la préfecture de Wakayama, et a rassemblé des centaines de participants de tous âges. Selon la légende locale, Kainan est considérée comme le berceau des confiseries japonaises, car c'est dans cette région que le tachibana — considéré comme l'ancêtre des mandarines mikan — a été planté pour la première fois. Au total, 282 personnes ont participé à la tentative de record, chacune ayant reçu une petite maison en pain d'épices à décorer en 15 minutes avec du chocolat, des mikan séchées et du glaçage pour créer des toits et des murs enneigés. Parmi tous les participants, 279 ont été officiellement reconnus pour avoir terminé leurs décorations, assurant ainsi le record pour la ville. Les organisateurs ont déclaré que l'événement visait non seulement à célébrer la culture de la confiserie, mais aussi à promouvoir la réputation de Kainan en tant que « ville des sucreries » du Japon. Les familles, les écoliers et les bénévoles ont rejoint l'atmosphère joyeuse, marquant une réalisation fière et festive pour la communauté locale.