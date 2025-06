Le Kenya et la Chine unis pour renforcer la solidarité des pays du Sud

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré mardi des homologues africains venus en Chine pour la réunion ministérielle des coordinateurs sur la mise en œuvre des actions de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine à Changsha, capitale de la province centrale du Hunan.

Face aux ministres africains des affaires étrangères kényan, sénégalais, tanzanien, namibien, botswanais et angolais, le dirigeant chinois a déclaré que cette rencontre ne manquerait pas de renforcer la solidarité des pays du Sud.

Il a, à plusieurs reprises, déclaré que son pays attache une grande importance au rôle et à l'influence du Kenya.

La Chine et le Kenya se sont dit disposés à renforcer la communication et la coordination stratégiques afin de sauvegarder conjointement les droits et les intérêts légitimes des pays en développement ainsi que les normes fondamentales régissant les relations internationales.

Le Sénégal espère renforcer les échanges de haut niveau avec la Chine et promouvoir l'amélioration de la coopération bilatérale. Le ministre sénégalais, Mr Fall, a notamment ajouté que son pays se réjouissait de l'augmentation des investissements de la Chine.