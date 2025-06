Ousmane Sonko et Xi Jinping renforcent les liens entre le Sénégal et la Chine

À Pékin, le président chinois Xi Jinping a accueilli le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Avant cette rencontre, Sonko a participé au forum d’été de Davos à Tianjin.

En septembre dernier, Xi a souligné l’évolution des relations sino-africaines vers une communauté "toutes saisons" avec le président Bassirou Diomaye Faye.

Xi a rappelé l'importance de renforcer le partenariat stratégique Chine-Sénégal, visant à apporter des bénéfices mutuels et à dynamiser la coopération Sud-Sud. Il a évoqué les "Dix actions de partenariat" du FOCAC pour stimuler les investissements chinois au Sénégal, notamment dans les énergies et infrastructures numériques.

Les deux nations entendent profiter de l'Année des échanges interpersonnels sino-africains 2026 pour renforcer leur coopération culturelle, éducative et touristique.

Soulignant l'importance du multilatéralisme, Xi a appelé à défendre ensemble la paix et la prospérité mondiale.

Sonko a transmis les salutations du président Faye et affirmé le partenariat fiable entre le Sénégal et la Chine. Il a exprimé son souhait de renforcer la coopération dans le commerce, l’investissement et l’énergie.

Le Sénégal est prêt à s'associer avec la Chine dans les affaires internationales et régionales pour protéger les intérêts du Sud global.