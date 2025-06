Droits de douane : vers une désescalade entre les USA et la Chine

À Londres, les délégations américaine et chinoise ont annoncé avoir établi un cadre d’accord commercial provisoire. Cette entente marque une volonté commune de relancer le dialogue économique, après des mois de tensions tarifaires entre les deux géants.

Lors de discussions tenues à Londres, les représentants des États-Unis et de la Chine ont convenu d’un cadre commercial commun, qui sera soumis à l’examen de leurs chefs d’État respectifs dans les jours à venir. Cet accord provisoire vise notamment à assouplir certaines restrictions à l’exportation, dans un esprit de trêve tarifaire.

Li Chengang, vice-ministre chinois du Commerce, s’est félicité de ces avancées, qu’il estime prometteuses pour la stabilité économique mondiale : « Les deux parties présenteront à leurs dirigeants respectifs les résultats des discussions tenues lors de cette réunion, ainsi que le cadre de l’accord défini à titre provisoire. Nous espérons que les avancées réalisées à Londres contribueront à renforcer la confiance mutuelle, à favoriser un développement stable et sain des relations économiques et commerciales sino-américaines, et à insuffler une dynamique positive à l’économie mondiale. »

Parmi les mesures discutées figure un assouplissement ciblé des restrictions sur les terres rares et les aimants industriels, des matières premières stratégiques pour l’industrie technologique. Toutefois, les modalités concrètes de cette levée de restrictions n’ont pas encore été précisées.

Howard Lutnick, secrétaire américain au Commerce, a insisté sur l’impulsion politique donnée au processus : « Je pense que les deux parties ont trouvé un nouvel élan pour faire progresser les choses, car nous avons tous deux le soutien actif de nos présidents, qui nous incitent à veiller aux intérêts de nos pays respectifs. »

Ce rapprochement s’inscrit dans la continuité d’un appel téléphonique récent entre Donald Trump et Xi Jinping, qui a permis de raviver les canaux diplomatiques. Il fait également suite à la suspension temporaire des droits de douane décidée à Genève, mesure en vigueur jusqu’au début du mois d’août.