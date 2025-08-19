Un fils du fondateur de Boko Haram aurait été arrêté au Tchad

Selon des informations obtenues des renseignements nigérians par l'Agence France-Presse (AFP), le plus jeune fils du fondateur du groupe islamiste Boko Haram a été arrêté au Tchad "il y a plusieurs mois".

Muslim Mohammed Yusuf aurait environ 18 ans et serait le plus jeune fils de Mohammed Yusuf, fondateur du groupe islamiste nigérian Boko Haram. Il a été arrêté par la sécurité tchadienne avec cinq autres hommes, avec lesquels il est soupçonné d'avoir dirigé une cellule djihadiste liée à la faction ISWAP (État islamique en Afrique de l'Ouest), selon les informations de l'AFP.

L'arrestation est survenue "il y a plusieurs mois" au Tchad.

La police tchadienne a confirmé à l'AFP l'arrestation des six hommes qu'elle a qualifié de "membres de Boko Haram" et sans papiers d'identité, sans pourtant mentionner la présence de Muslim Mohammed Yusuf parmi eux.

Mohammed Yusuf a fondé le groupe islamiste Boko Haram au Nigéria dans les années 2000, avant d'être tué en 2009 dans une opération militaire par les forces armées nigérianes.

Boko Haram continue de terroriser les populations locales dans plusieurs états du Nigeria, malgré des opérations militaires fréquentes par l'armée nigériane. En 2016, le mouvement a connu une scission, qui a mené à la création de l'ISWAP.