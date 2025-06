L’Éthiopie anticipe une croissance économique renforcée

L’Éthiopie prévoit une croissance économique de 8,9 % pour l’exercice fiscal 2025-2026, en légère hausse par rapport à l’année en cours, selon le ministre des Finances Ahmed Shide.

Cette progression s’inscrit dans un vaste programme de réformes économiques, soutenu par le Fonds monétaire international.

Le déséquilibre des comptes publics devrait, quant à lui, s’établir à 2,2 % du PIB, contre 2,1 % pour l’exercice en cours. Les dépenses globales s’élèveront à environ 1 900 milliards de birr (14 milliards de dollars), traduisant une hausse marginale destinée à soutenir les secteurs prioritaires, alors même que le pays se remet d’un conflit dévastateur dans la région du Tigré.

Symbole fort de l’ouverture financière, la Bourse d’Addis-Abeba (Ethiopian Securities Exchange) a rouvert ses portes en janvier 2025, cinquante ans après sa fermeture. Les premières cotations d’envergure incluent Ethio Telecom et Dashen Bank, tandis qu’une centaine d’entreprises sont visées d’ici la première décennie d’existence. Cette plateforme entend non seulement offrir une liquidité accrue, mais aussi permettre aux petites et moyennes entreprises d’accéder à des financements via le crowdfunding.

Par ailleurs, l’Éthiopie poursuit la libéralisation partielle de son système bancaire, permettant désormais l’entrée d’investisseurs étrangers. Ces réformes conjuguées doivent favoriser l’investissement, la mobilisation des capitaux et consolider la croissance économique dans un contexte régional complexe.