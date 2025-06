Football : Mbappé marque son 50e but en équipe de France

Kylian Mbappé a conduit la France à une consolation en Ligue des Nations avant que l'Espagne et le Portugal ne jouent la finale dimanche.

La star du Real Madrid a marqué son 50e but en équipe de France et a été à l'origine de l'autre but. Les Bleus se sont repris après un début léthargique pour battre le pays hôte, l'Allemagne, 2-0 dans le match pour la troisième place.

Aurélien Tchouameni a offert une passe décisive à son coéquipier Mbappe juste avant la pause après que l'Allemagne ait dominé la première mi-temps, et Mbappe a offert une passe décisive au remplaçant Michael Olise pour sceller le résultat à la 84e, après une performance nettement améliorée des visiteurs en seconde mi-temps.

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a répondu calmement à la question sur ses chances de remporter le Ballon d'Or : "Ce n'est pas moi qui donne le Ballon d'Or. J'ai mes propres opinions, qui peuvent être différentes des autres. Il y a des votes - une centaine de journalistes, je crois. Le seul prix que je peux influencer directement est le Soulier d'or, parce qu'il dépend de mes pieds et de mes performances sur le terrain. Le Ballon d'Or ne dépend pas de moi, il y a d'autres facteurs. Si je le gagne, tant mieux. Si je ne le gagne pas, ça ira",a -t-il déclaré.

Les paroles mesurées de la star française interviennent alors que les attentes sont de plus en plus grandes après une saison exceptionnelle et son transfert au Real Madrid.