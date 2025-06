Côte d'Ivoire : au moins 7 morts dans une épidémie de choléra

La Côte d'Ivoire a annoncé une épidémie de choléra jeudi, confirmant sept décès dus à la maladie.

Daniel Kouadio Ekra, directeur de l'Institut national d'hygiène publique, a confirmé l'épidémie en indiquant que les analyses de selles effectuées par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire ont permis de détecter un "vibrion cholérique".

Le 25 mai 2025, le district sanitaire de Port-Bouët-Vridi a signalé cinq décès dans le village de Vridi Akobrate. Jusqu'à présent, 45 cas ont été enregistrés à Vridi Akobrate, dans la banlieue d'Abidjan, la capitale, y compris les sept décès. Tous les décès sont survenus au sein de la communauté au cours des deux premiers jours.

La Côte d'Ivoire a connu plusieurs grandes épidémies de choléra depuis les années 1990.

L'Organisation mondiale de la santé qualifie le choléra de maladie de la pauvreté, car il se développe dans les zones où l'assainissement est insuffisant et où l'eau n'est pas potable. Cette année, l'Afrique a enregistré huit fois plus de décès que le Moyen-Orient, la deuxième région la plus touchée.

Historiquement vulnérable, l'Afrique est d'autant plus menacée qu'elle est confrontée aux pires effets du changement climatique ainsi qu'au phénomène météorologique El Niño, selon les experts de la santé. Dans ce qui est devenu une tempête parfaite, il y a également une pénurie mondiale de vaccins contre le choléra, qui ne sont nécessaires que dans les pays les plus pauvres.

"Le gouvernement appelle la population à rester vigilante, notamment à consommer de l'eau potable, à éviter les sachets d'eau de rue et à se laver régulièrement les mains", a déclaré Kouadio Ekra jeudi.