Algérie : Imane Khelif absente de la Box Cup d'Eindhoven

La championne olympique Imane Khelif ne participera pas à la Box Cup d'Eindhoven, aux Pays-Bas, moins d'une semaine après que la World Boxing a annoncé l'obligation pour tous les athlètes de se soumettre à des tests de genre.

La boxeuse algérienne, qui a remporté l'or aux Jeux de Paris l'été dernier alors que son éligibilité était remise en question, ne s'est pas inscrite à temps pour l'événement avant la clôture des inscriptions jeudi. "La décision d'exclure Imane ne nous appartient pas. Nous la regrettons", a déclaré Dirk Renders, directeur des médias du tournoi, à l'Associated Press.

Imane Khelif, 26 ans, avait l'intention de revenir à la compétition internationale lors du tournoi d'Eindhoven ce week-end avant que World Boxing n'annonce sa nouvelle politique en matière de tests de genre vendredi dernier. L'instance dirigeante a spécifiquement mentionné Imane Khelif, en disant qu'elle devrait se soumettre à un dépistage pour être autorisée à combattre lors de tout événement à venir, y compris l'Eindhoven Box Cup.

"Tests de genre"

Le maire d'Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, a critiqué la décision de World Boxing. "En ce qui nous concerne, tous les athlètes sont les bienvenus à Eindhoven. Exclure des athlètes sur la base de “tests de genre” controversés ne va certainement pas dans ce sens", a écrit M. Dijsselbloem dans une lettre adressée à la Fédération néerlandaise de boxe et à la Fédération internationale de boxe. "Nous exprimons aujourd'hui notre désapprobation à l'égard de cette décision et demandons à l'organisation d'admettre Imane Khelif."

Imane Khelif a remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris l'été dernier, alors qu'elle et la Taïwanaise Lin Yu-ting, autre médaillée d'or, faisaient l'objet d'une surveillance internationale. L'ancien organe directeur de la boxe olympique, l'Association internationale de boxe (IBA), dominée par les Russes, avait disqualifié les deux boxeuses des championnats du monde de 2023 en affirmant qu'elles avaient échoué à des tests d'éligibilité non spécifiés.

Mais l'IBA a été bannie pour des décennies de méfaits et de controverses. Le CIO a organisé les deux derniers tournois olympiques de boxe à sa place et a appliqué les règles d'éligibilité sexuelle utilisées lors des Jeux olympiques précédents. Khelif et Lin ont été autorisés à concourir en vertu de ces normes.

Pressions

Depuis, World Boxing a été provisoirement approuvé comme organisateur de boxe pour les Jeux de 2028 à Los Angeles et a subi des pressions de la part des boxeurs et de leurs fédérations pour mettre en place des normes d'éligibilité pour les hommes et les femmes.

Son président, Boris van der Vorst, s'est excusé après qu'Imane Khelif ait été désignée comme telle dans l'annonce faite la semaine dernière par l'instance dirigeante. L'Algérienne a prévu de défendre sa médaille d'or en poids welters aux Jeux de Los Angeles, mais certains boxeurs et leurs fédérations se sont déjà prononcés contre son inclusion.

Imane Khelif avait remporté l'or à Eindhoven l'année dernière, en battant l'Australienne Marissa Williamson-Pohlman en finale, dans le cadre d'un échauffement en vue des Jeux olympiques de Paris. L'Algérienne a également participé aux Jeux de Tokyo en 2021, dans la catégorie des poids légers, où elle s'était inclinée en quart de finale face à l'Irlandaise Kellie Harrington, future médaillée d'or.