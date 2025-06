Côte d'Ivoire : 5 morts dans des affrontements à la prison de Bouaké

Cinq détenus d'une prison de Côte d'Ivoire ont été tués lorsqu'une fouille de routine s'est transformée en un affrontement violent, ont annoncé les autorités mercredi.

Les prisonniers de Bouaké, la deuxième ville du pays, ont réagi avec "hostilité" à une fouille de routine pour trouver des objets interdits mardi, a déclaré le procureur Abel Nangbelé Yeo dans un communiqué. Cinq prisonniers ont été tués et 29 personnes, dont six agents pénitentiaires et 23 prisonniers, ont été blessées, ajoute le communiqué.

Lorsque les agents de sécurité sont arrivés dans le bâtiment, ils ont été attaqués par des prisonniers armés de gourdins, de machettes et d'autres objets contondants, selon le communiqué. Les agents ont tiré des coups de feu de sommation "pour couvrir leur retraite", ajoute le communiqué, sans fournir de détails sur la façon dont les prisonniers ont été tués.

Lors de la perquisition, les agents ont saisi des blocs de cannabis, des comprimés de Tramadol, des téléphones portables et trois grenades.

La Côte d'Ivoire a été critiquée par les groupes de défense des droits de l'homme et par les Nations Unies pour ses conditions de détention.

L'année dernière, le Comité des Nations unies contre la torture s'est inquiété du "taux très élevé" de surpopulation carcérale en Côte d'Ivoire et a critiqué les conditions de détention, notamment les mauvaises conditions d'hygiène, le manque de ventilation et la qualité insuffisante de la nourriture et de l'eau. Elle s'est également alarmée de "l'ampleur de la violence dans les prisons".

Au début de l'année, un prisonnier est mort lors d'une tentative d'évasion de la prison de Bouaké. Le ministère public a déclaré qu'il avait ouvert une enquête sur les événements de mardi.