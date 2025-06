Yémen : le PAM interrompt l'aide alimentaire dans les camps de déplacés

La crise humanitaire dans les camps de déplacés au Yémen s'est aggravée après que le Programme alimentaire mondial a interrompu les livraisons de nourriture et suspendu leur distribution.

Ces décisions ont eu un impact sur divers aspects de la vie des déplacés, y compris leurs conditions de vie et de santé.

« Nous n'avons pas les moyens d'acheter de la farine, du sucre, de l'huile, ni même un seul œuf, qui coûte maintenant 500 riyals (20 cents). Alors, où pouvons-nous nous procurer ces produits ? Nous n'avons pas de terres agricoles, pas de puits où puiser de l'eau, nous n'avons que Dieu et l'aide alimentaire fournie par l'organisation aux personnes déplacées. Nous leur demandons de ne pas la supprimer", a déclaré Masada Hadi, femme déplacée.

Le camp d'Al-Suwayda est considéré comme le deuxième plus grand camp de déplacés, après celui d'Al-Jufaina, dans le gouvernorat de Marib, situé à 120 km à l'est de la capitale yéménite, Sanaa. Il accueille environ 2 000 familles déplacées, dont la plupart viennent du district de Nihm (à l'est de Sanaa), de zones situées au nord-ouest de Marib et d'autres régions yéménites telles qu'Al-Jawf.

"Le déclin du soutien des donateurs internationaux au Yémen en général, y compris au gouvernorat de Marib et aux besoins des personnes déplacées dans cette région - qui accueille la plus grande vague de déplacements internes, dépassant 60% de la population déplacée dans la République du Yémen, et qui contient les plus grands camps du pays - a affecté de manière significative leur vie quotidienne. L'impact le plus récent a été la décision des États-Unis de mettre un terme à de nombreux projets et activités humanitaires vitaux, que ce soit dans le secteur de la santé ou dans les domaines de l'eau et de l'assainissement", a expliqué Khaled Al-Shajani, directeur adjoint de l'unité de déplacement, gouvernorat de Marib.

Des milliers de personnes risquent de souffrir de la faim alors qu'elles dépendent de l'aide pour leurs besoins quotidiens et médicaux.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a déclaré qu'il avait interrompu les livraisons de nourriture dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis et qu'il avait suspendu la distribution de nourriture après que les rebelles ont pillé l'un de ses entrepôts dans le nord du pays, ce qui a entraîné la perte d'une aide d'une valeur de près de deux millions de dollars.