Soudan : le Premier ministre demande l'arrêt du soutien aux FSR

Le nouveau Premier ministre soudanais Kamil Idris a exhorté les pays qui soutiennent les Forces de soutien rapide (FSR) à cesser leurs "opérations criminelles".

"La sécurité nationale et l'autorité de l'État soudanais sont totalement préservées par l'élimination de la rébellion et de toutes les formes de milices insurgées, en exhortant les pays qui soutiennent ces milices à cesser complètement ces opérations criminelles, et en ciblant les pays qui planifient, financent et coopèrent à leur exécution", a-t-il déclaré dans un discours prononcé dimanche à Port-Soudan.

Par ailleurs, M. Idris a déclaré qu'il espérait "servir la nation et le peuple soudanais avec la plus grande sincérité et le plus grand dévouement".

Le Soudan a récemment accusé le Tchad et les Émirats Arabes Unis de soutenir les FSR dans la guerre civile qui oppose ces paramilitaires à l'armée régulière depuis le 15 avril 2023.

Au moins 24 000 personnes ont été tuées, bien que le nombre soit probablement beaucoup plus élevé.

Plus de 14 millions de personnes ont été déplacées et contraintes de quitter leur foyer, dont plus de 4 millions ont afflué dans les pays voisins.

Selon les Nations unies et les groupes internationaux de défense des droits, la guerre a été marquée par des atrocités, notamment des viols massifs et des meurtres à motivation ethnique qui constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, en particulier dans la région occidentale du Darfour.

La famine a été annoncée dans au moins cinq endroits, l'épicentre se trouvant dans la région dévastée du Darfour.