Soudan : déplacement massif vers Tawila après l'attaque des FSR

Des milliers de Soudanais déplacés continuent d'arriver à Tawila après avoir fui l'offensive paramilitaire de la semaine dernière sur le camp de Zamzam qui, selon les Nations unies, a tué des centaines de personnes, y compris des enfants et des travailleurs humanitaires.

Selon Médecins sans frontières (MSF), des milliers de personnes ont quitté le camp à la suite d'une attaque des forces de soutien rapide et se sont dirigées vers des communautés déjà assiégées et dépourvues d'aide vitale.

Beaucoup ont fait le voyage jusqu'au camp de Tawila où l'organisation humanitaire opère.

"Nous lançons un appel urgent pour mettre fin au siège et aux atrocités, pour permettre à ceux qui souhaitent fuir de le faire en toute sécurité, et pour fournir une aide humanitaire, y compris en larguant de la nourriture et des médicaments à El Fasher si nécessaire", a déclaré le groupe dans un communiqué vendredi.

MSF a suspendu ses activités à Zamzam en février en raison de l'escalade de la violence et du blocus.

L'ONG a déclaré qu'environ 1 600 patients ont eu besoin de services d'urgence à Tawila, principalement en raison d'une déshydratation sévère.

L'agence des Nations Unies pour les migrations a déclaré que les attaques de RSF dans le camp de Zamzam ont déplacé entre 60 000 et 80 000 familles au cours des deux premiers jours suivant l'assaut.

La majorité des familles sont restées à El Fasher, la capitale voisine du Darfour Nord, qui est sous contrôle militaire, mais qui est assiégée par le RSF depuis plus d'un an.

Le Soudan a plongé dans le conflit le 15 avril 2023, lorsque des tensions qui couvaient depuis longtemps entre ses chefs militaires et paramilitaires ont éclaté dans la capitale, Khartoum, et se sont propagées à d'autres régions, notamment la vaste région occidentale du Darfour.

Depuis lors, au moins 24 000 personnes ont été tuées, selon les Nations unies, mais les activistes affirment que ce chiffre est bien plus élevé.

Les forces paramilitaires de soutien rapide, connues sous le nom de RSF, ont mené les récentes attaques après que l'armée soudanaise a repris le contrôle de Khartoum à la fin du mois dernier, ce qui constitue une victoire symbolique majeure dans la guerre.