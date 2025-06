L'industrie capillaire afro-américaine à l'épreuve des droits de douane

Aux Etats Unis, les nouvelles taxes douanières impactent fortement l'industrie de soin capillaire. Ce secteur, essentiellement tenu par la communauté afro-américaine, importe en grande partie de Chine, l'essentiel de son besoin matériel. Les prix grimpent à la consommation.

Une grande partie des cheveux synthétiques à tresser, des cheveux humains pour les extensions, les perruques et les tissages, des outils de coiffure, du gel à tresser et d'autres produits sont importés de Chine ou ont un emballage en provenance de Chine, qui a été soumise à des droits de douane combinés de 145 % en avril.

L'Associated Press s'est entretenu avec plusieurs experts de l'industrie capillaire noire, des propriétaires de magasins de produits de beauté et des grossistes, ainsi qu'avec près de deux douzaines de stylistes et de tresseurs noirs, dont certains sont confrontés à la possibilité de devoir augmenter leurs prix alors même que la clientèle s'est ralentie en raison de l'économie tendue.

Mercredi, un groupe de trois juges du Tribunal américain du commerce international a empêché M. Trump d'imposer ces droits de douane, mais l'administration a indiqué qu'elle ferait appel.

Au début du mois, les États-Unis ont accepté de ramener à 30 % la taxe de 145 % imposée par M. Trump sur les produits importés de Chine, pendant que les deux superpuissances économiques négocient de nouveaux accords commerciaux. C'est encore élevé, a fait remarquer Marty Parker, professeur de commerce à l'université de Géorgie et expert en chaîne d'approvisionnement, qui a travaillé dans l'industrie diversifiée des soins capillaires. La plupart des autres pays sont soumis à des droits de douane de base de 10 %.

Quoi qu'il en soit, Marty Parker estime que "les 100 prochains jours sont déjà comptés" pour de nombreux produits, car les coûts supportés par les entreprises dans les ports se répercutent sur les consommateurs et les pénuries d'approvisionnement s'aggravent. On ne sait pas non plus ce qui se passera si les négociations commerciales en cours entre la Chine et les États-Unis échouent.

Selon certains stylistes, la baisse récente de la clientèle est probablement liée à l'augmentation des prix de pratiquement tout, et pas seulement dans l'industrie des soins capillaires pour les Noirs. Ils ont déclaré que les semaines de Pâques et de la fête des mères n'étaient pas aussi chargées qu'auparavant.

La styliste d'Atlanta Yana Ellis, qui vend également des produits tels que des perruques, a payé 245 dollars de plus en frais de port pour 52 paquets de cheveux en mars, contre 40 paquets en décembre. AaNiyah Butler, une autre styliste, a déclaré que ses frais d'expédition de cheveux humains en provenance de Chine avaient plus que doublé entre février et mai. De même, certains grossistes en cheveux ont vu leurs coûts augmenter ou s'attendent à ce qu'ils augmentent dans les semaines à venir. Même les cheveux synthétiques, qui ne coûtaient auparavant que 6 à 10 dollars par paquet dans les magasins de produits de beauté, ont augmenté.

Début mai, Dajiah Blackshear, styliste naturelle du nord d'Atlanta, s'est rendue dans un magasin de produits de beauté pour constater que les cheveux en provenance de Chine qu'elle utilisait depuis des années coûtaient désormais 289 dollars, alors qu'elle avait payé 100 dollars de moins pour le même produit trois semaines plus tôt. Le propriétaire du magasin de produits de beauté s'est plaint qu'il pourrait devoir arrêter de vendre cette marque de cheveux en raison de l'augmentation du prix.

Mme Blackshear ne veut pas que ses clients apportent leurs propres cheveux, car elle aime vérifier la qualité des produits qu'elle utilise pour différentes coiffures. Mais si le prix des cheveux et les autres dépenses continuent d'augmenter, elle devra peut-être augmenter ses prix.

"Les clients font attention à la façon dont ils dépensent leur argent", explique Mme Blackshear. Lorsqu'ils s'assoient dans le fauteuil et qu'ils se disent : "D'accord, ma séance de couture coûtait 200 dollars, pourquoi est-ce 250 dollars maintenant ?" et que je dois leur expliquer ce qui se passe et avoir cette conversation, certains sont d'accord, mais beaucoup se disent : "D'accord, je ne vous verrai plus pendant un petit moment. Je vais devoir trouver quelqu'un qui rentre dans mon budget".

Avec des cheveux qui nécessitent une attention particulière pour les garder en bonne santé et des pressions professionnelles qui favorisent certains styles, de nombreuses femmes noires dépensent chaque mois des centaines de dollars dans les salons de coiffure pour des extensions, des tissages, des perruques et des tresses. Selon market.us, l'industrie mondiale des soins capillaires pour les Noirs représentait plus de 2,5 milliards de dollars en 2023, et les femmes noires dépensent six fois plus pour les soins capillaires que les autres ethnies.

Les coiffeurs achètent souvent des produits professionnels plus difficiles à obtenir auprès de distributeurs qui font du porte-à-porte. Les distributeurs peuvent acheter des produits auprès de grossistes ou de distributeurs américains plus importants qui achètent directement dans d'autres pays.

Aujourd'hui, certains distributeurs ressentent les effets de la crise ou s'y préparent. Certains magasins Lowe's ont complètement disparu, ce qui rend plus difficile l'accès à des gammes professionnelles telles que Design Essentials, une marque de soins capillaires professionnels détenue par des Noirs et fabriquée à Atlanta par McBride Research Laboratories.

La plupart des plastiques utilisés pour l'emballage des produits proviennent de Chine, mais les ingrédients peuvent provenir de nombreux endroits. Les consultants ont des avis divergents sur l'ampleur de la hausse des prix, sa date et sa durée. Les effets sur les stylistes et les consommateurs ne se feront pas sentir avant plusieurs mois.

Le président de Design Essentials, Cornell McBride Jr., a déclaré que son entreprise essayait de retarder les fortes augmentations de prix jusqu'en 2026 ou 2027, et qu'il pourrait procéder à des licenciements ou interrompre les promotions pour économiser de l'argent.

Pour la première fois en deux ans, les boîtes contenant 100 paquets de cheveux à tresser en provenance de Chine ont augmenté, passant de 250 à 300 dollars, et d'autres entreprises ont déclaré qu'elles allaient bientôt augmenter leurs prix ou épuiser leurs stocks.

Pour de nombreux Noirs américains, en particulier les femmes, s'offrir des soins capillaires signifie aussi se confronter à des normes de beauté défavorables. Selon Tanya Washington, professeur de droit à l'université d'État de Géorgie, les récentes découvertes concernant les produits chimiques dangereux contenus dans les cheveux synthétiques et les produits de lissage ont suscité des discussions parmi les femmes noires à la recherche de coiffures qui ne nécessitent pas autant de produits importés.

Mais adopter des coiffures naturelles peut s'avérer décourageant pour les femmes qui travaillent, comme les avocates et les greffières que Mme Washington conseille.

Si l'on ajoute à cela les disparités de revenus qui existent depuis longtemps entre les Américaines noires et les Américaines blanches, la perspective d'une augmentation des prix des produits capillaires est intenable. Selon le recensement américain, en 2023, le revenu médian des ménages blancs à Atlanta sera de 131 319 dollars et celui des ménages noirs de 47 937 dollars.

C'est un problème d'inégalité dont les coiffeurs professionnels sont conscients à l'échelle nationale.