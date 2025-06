Pas de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine à l'issue de la deuxième session des discussions à Istanbul.

Cependant les deux parties ont convenu d'échanger tous leurs jeunes prisonniers de guerre et ceux grièvement blessés, ainsi que 6 000 corps de soldats tués au front dans chaque camp.

Présent à Vilnius, en Lituanie, Volodymyr Zelenskyy promettait de jouer sa partition pour une cessation des hostilités : nous devons tout faire pour que la diplomatie ne reste pas lettre morte. Notre délégation est maintenant à Istanbul et nous sommes prêts à prendre les mesures nécessaires pour la paix. Naturellement, le point de départ devrait être un cessez-le-feu et des actions humanitaires, la libération des prisonniers et le retour des enfants enlevés. Toutes les questions essentielles peuvent être résolues au niveau des dirigeants. Et si la Russie compromet même ce programme initial et si la réunion d'Istanbul n'aboutit à rien, cela signifie clairement qu'il est urgent, très urgent, d'adopter de nouvelles sanctions fortes - dans le cadre du 18e paquet de sanctions de l'UE et des États-Unis.

Ces discussions sous médiation turque n'ont duré qu'une heure au palais Ciragan d'Istanbul. Kiev a proposé une nouvelle rencontre entre le 20 et le 30 juin prochain. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau proposé de réunir en sommet les présidents russe Vladimir Poutine, ukrainien Volodomyr Zelensky et américain Donald Trump, à Istanbul ou Ankara. Quant à éventuel cessez-le-feu, les deux parties se rejettent l'échec des discussions.