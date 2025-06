Guerre Russie-Ukraine : deuxième tentative de pourparlers direct de paix

Les délégations russes et ukrainiennes se rencontrent en Turquie ce lundi 02 mai, pour une seconde série de pourparlers de paix directs, au lendemain d’une vaste offensive de Kiev contre l’aviation russe.

Une attaque de drones ukrainiens a détruit plus de 40 avions russes, et Moscou a lancé 472 drones et missiles en représailles sur l’Ukraine.

Cette opération, qui serait selon Kiev la plus grande invasion réalisée depuis février 2022, intervient quelques heures avant ce nouveau cycle de négociations.

Ces tensions pourraient compliquer les discussions alors que Kiev se dit prêt à prendre « des mesures importantes en vue de la paix ».

La Russie quant à elle, a annoncé qu’elle présenterait un « mémorandum » de ses conditions pour un accord de paix.

Ceci après avoir refusé lors de la tentative du 16 mai, le « cessez-le-feu inconditionnel » et exiger que l’Ukraine renonce définitivement à rejoindre l’Otan et lui cède les cinq régions dont elle revendique l’annexion.

Les deux pays avaient été renvoyés à une discussion plus profonde sur leur condition de paix, malgré leur entente sur l’échange des prisonniers.

Pour cette réunion, la commission ukrainienne sera dirigée par le ministre de la défense Rustem Umerov, et les envoyés russes, menés par Vladimir Medinsky, collaborateur du dirigeant russe Vladimir Poutine.

Le ministre turc des affaires étrangères, Hakan Fidan, présidera les débats en présence des responsables de l'agence de renseignement turque.