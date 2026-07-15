Ukraine : six morts, la Russie vise Soumy et Odessa

Dans la ville de Sumy, dans le nord-est du pays, près de la frontière russe, six bombes aériennes guidées ont frappé des installations médicales et civiles, faisant trois morts et 17 blessés. Les pompiers ont éteint des véhicules en feu devant un centre médical tandis que les équipes de secours évacuaient les survivants. Le gouverneur régional, Oleh Hryhorov, a indiqué que l’une des victimes était si grièvement blessée qu’il a été impossible de l’identifier dans l’immédiat. Plus au sud, trois autres personnes ont été tuées lorsque des missiles et des drones ont frappé des installations industrielles à Odessa, provoquant l’incendie d’un entrepôt et endommageant plusieurs camions. Le gouverneur régional, Oleh Kiper, a précisé qu’il s’agissait du cinquième jour consécutif de frappes combinées de missiles et de drones contre la région, visant à la fois les installations portuaires et les infrastructures civiles. Ces derniers bombardements surviennent un jour après que les Nations unies ont indiqué que le nombre de civils tués en Ukraine avait atteint, en juin 2026, son plus haut niveau mensuel depuis quatre ans, soulignant le coût humain croissant des attaques russes intensifiées.