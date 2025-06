RDC : l'Assemblée autorise la poursuite des procédures contre Mutamba

L’Assemblée nationale congolaise a autorisé la poursuite de l’examen d’une requête du procureur général concernant le ministre de la Justice.

Cette décision a été prise à l’issue d’une réunion plénière des parlementaires.

Le procureur général Firmin Mvonde a demandé aux députés le droit d’instruire une instruction à charge contre Constant Mutamba qu’il soupçonne d’avoir détourné 19 millions de dollars sur les 39 millions destinés à la construction d’une prison à Kisangani.

Il lui est reproché d'avoir ordonné un paiement dans le cadre d'une passation de marché de gré à gré, qui n'avait pas encore été approuvée par l'autorité compétente.

Les fonds en question ne viennent pas du Trésor public mais du Frivao. L’établissement chargé de gérer les 325 millions de dollars que l’Ouganda doit à la RDC au titre des réparations de guerre. Le fonds est placé sous tutelle du ministre de la Justice.

Constant Mutamba sera donc auditionné par le procureur.

Le Centre de recherche en finances publiques et développement local (CREDFL) appelle à un processus transparent et à la récupération des fonds détournés. Constant Mutamba a reconnu des erreurs et demandé pardon.

Si les faits sont avérés, le ministre risque quinze ans de prison.