RDC : 10 ans de travaux forcés requis contre Constant Mutamba

Les partisans du président congolais Félix Tshisekedi se rassemblent lors d'un dernier meeting avant les élections présidentielles, à Kinshasa, RDC 18/12/23   -  
Copyright © africanews
Samy Ntumba Shambuyi/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

République démocratique du Congo

Le procureur congolais a requis 10 ans de travaux forcés contre l’ex-ministre de la Justice Constant Mutamba.

Accusé d’avoir tenté de détourner 19 millions de dollars de fonds publics, Mr Mutamba a eu l’occasion de prendre la parole ce mercredi jour de la clôture des plaidoiries. Il a notamment affirmé que cette procédure judiciaire avait pour seul but de l’écarter du gouvernement.

Ses avocats affirment qu’aucun des fonds du marché de construction de la prison de Kisangani n’ a été détourné. Ils justifient la bonne foi de l’ex-ministre par le fait qu’il ait copié l’ordre de paiement à l’inspection générale des finances ainsi qu’a d’autres organes de contrôle afin de suivre le mouvement des fonds virés dans le compte de l'entreprise d construction.

Le procureur a également requis une privation d’accès à toute fonction officielle de 10 ans après qu'il ait purgé sa peine. Ce dernier considère que le virement a été opéré pour un marché irrégulier octroyé à, pour le citer, « une entreprise de façade ».

Le verdict du procès débuté il y a un mois a été fixé au 27 août 2025.

