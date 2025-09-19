Bienvenue sur Africanews

Soudan du Sud : de nouvelles inondations détruisent les terres agricoles

Soudan du Sud   -  
AP Photo
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Sud-Soudan

De nouvelles inondations meurtrières ont balayé Unity, au Sud-Soudan, engloutissant des maisons, des écoles, des centres de santé, des terres agricoles et des pâturages. L’eau a anéanti le bétail et contaminé les sources d'eau.

Cette nouvelle vague d'eau stagnante due à des précipitations extraordinaires et au débordement du Nil qui en résulte ne fait que dévaster davantage une région dont 70 % des terres sont déjà sous l'eau à la suite d'inondations antérieures, affectant plus de 220 000 personnes.

L'Organisation internationale pour les migrations construit et renforce des digues pour protéger les communautés vivant sur cinq îles, avec l'aide du Service de lutte antimines des Nations unies (UNMAS).

« Notre objectif est de donner, de distribuer ces terres aux personnes déplacées et aux rapatriés qui viennent du Soudan, ainsi qu'aux personnes déplacées par l'eau, par les inondations. », a indiqué Bayath Ruai Wel, Ministre des routes et des ponts, Etat de l'Unité.

Le nouveau réseau de défense contre les inondations permettra au gouvernement de l'État de récupérer de vastes superficies de terres, qui seront mises à la disposition de 150 000 ménages afin qu'ils puissent se rétablir et reconstruire.

« Nous espérons qu'une fois l'eau pompée, nous pourrons accéder à des pâturages pour notre bétail, reconstruire nos maisons, cultiver la terre et réduire notre dépendance à l'égard de l'aide alimentaire acheminée de loin. », a souhaité Kuol Kueth, Chef, Thou-Mangor-Island.

Les fortes pluies devant se poursuivre au cours des deux prochains mois, 400 000 personnes supplémentaires risquent d'être déplacées d'ici la fin de l'année, ce qui accentuera encore la pression sur les ressources humanitaires, qui sont déjà à bout de souffle.

