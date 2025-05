Insolite : la Chine organise le premier combat de boxe entre humanoïdes

Le tout premier tournoi mondial de boxe entre robots humanoïdes a livré un spectacle percutant, marquant une étape significative dans le développement de l’intelligence artificielle appliquée à la robotique.

Organisé dans le cadre de la série de compétitions mondiales de robots du China Media Group (CMG), cet événement inédit s’est tenu dimanche soir à Hangzhou, dans la province chinoise du Zhejiang.

Conçu comme un terrain d’essai pour optimiser les algorithmes robotiques, le tournoi visait à améliorer les performances des humanoïdes tout en explorant leurs applications potentielles dans des fonctions variées à l’avenir. En lice : les robots G1, développés par l’entreprise technologique Unitree, basée à Hangzhou. Déjà connus pour leur impressionnante amplitude de mouvements, ces robots ont démontré une nouvelle panoplie de compétences en combat, exécutant avec précision des jabs, des crochets, des coups de pied et des combinaisons complexes.

À la différence du tout premier semi-marathon de robots humanoïdes, organisé à Pékin en avril dernier et axé sur l’endurance et la vitesse, la compétition de boxe a exigé des capacités accrues en agilité, en équilibre et en réponse aux défis dynamiques du ring. Chaque robot était piloté en temps réel depuis le bord du ring, via des commandes vocales et des télécommandes, illustrant une étroite collaboration homme-machine dans le feu de l’action.

Les robots G1 ont préalablement subi des tests rigoureux, incluant la résistance aux chocs et la prévention de la surchauffe, afin de garantir leur performance dans des conditions extrêmes. Un enjeu souligné par Sun Baoyan, testeur d’équipements pour la compétition :

« Lors du combat, le robot doit effectuer des mouvements offensifs tout en faisant face à de violentes attaques de l’adversaire. Le défi principal est de maintenir l’équilibre tout au long du processus, en veillant à ne pas tomber tout en attaquant », a-t-il expliqué.

Si l’événement a impressionné par la puissance physique et l’adaptabilité des robots, les chercheurs rappellent que le véritable enjeu réside dans l’exploitation de leur potentiel au service d’applications concrètes.

« Certaines capacités des robots ont déjà dépassé nos attentes, mais il existe encore des contraintes à surmonter pour libérer leur plein potentiel et en tirer une réelle valeur », a déclaré Li Gaofeng, chercheur à la faculté des sciences du contrôle et de l’ingénierie de l’Université du Zhejiang.

« Il reste un écart entre ce que les robots peuvent faire et ce dont les humains ont besoin. La prochaine percée pourrait venir dans les domaines de la dextérité robotique, du retour tactile et des compétences en manipulation. »

La série de compétitions du CMG ne fait que commencer. Prochaines étapes : matchs de football et de basketball entre robots, avec pour ambition de démontrer les avancées de pointe dans le domaine de l’IA et de la robotique, tout en favorisant l’essor industriel et l’adoption de ces technologies innovantes.