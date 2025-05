Guerre Israël-Hamas : 600 jours de conflit et une crise sans fin à Gaza

La guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée en octobre 2023, a désormais dépassé les 600 jours, plongeant Gaza dans une situation humanitaire catastrophique. Si ce conflit violent est récent dans son intensité actuelle, il s’inscrit dans une longue histoire de tensions et de violences entre Israéliens et Palestiniens, qui s’étendent sur plusieurs décennies.

Aujourd’hui, plus de deux millions de personnes vivent dans la bande de Gaza, sous un blocus strict imposé par Israël depuis mars 2025, qui limite sévèrement l’accès aux biens de première nécessité. Cette situation a engendré une famine généralisée, des déplacements massifs et une destruction presque totale des infrastructures vitales.

Fatma Abdelaal, une femme déplacée de Rafah, témoigne du désastre humain : « 600 jours de guerre, c’est comme 600 ans ou même 6 000 ans de souffrance, de sans-abrisme, de perte, de privation. Des familles entières ont disparu des registres d’état civil. J’ai passé 30 ans à construire une maison pour mes enfants et les générations futures. Tout est perdu. »

Majd al-Sultani, également déplacé de Rafah, évoque la dureté du quotidien : « 600 jours, c’est vivre dans la famine, le manque d’eau. J’ai dû marcher deux kilomètres pour remplir mes conteneurs d’eau. Cette guerre nous a détruits. Nos maisons se sont effondrées. »

Malgré la pression internationale, les distributions d’aide sont chaotiques et dangereuses. Une récente opération à Rafah organisée par la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), soutenue par Israël et les États-Unis, a tourné au drame, faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés. Suite à cet incident, la Fondation a suspendu ses opérations, aggravant encore la crise alimentaire.

Wael Tabsh, un homme déplacé de Khan Younis, lance un appel poignant : « 600 jours de torture, de douleur, de défaite. Pas de sommeil, les larmes ont séché dans nos yeux. Combien de temps cela va-t-il durer ? Nous demandons au monde d’intervenir pour mettre fin à cette souffrance. »

Le bilan humain est lourd : plus de 54 000 Palestiniens ont péri depuis le début du conflit, en majorité des civils. Les frappes israéliennes se poursuivent malgré les appels au cessez-le-feu. Parallèlement, 57 otages israéliens restent détenus à Gaza depuis l’attaque du Hamas en octobre 2023, dont plusieurs sont décédés en captivité.