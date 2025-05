Soudan du Sud : les violences paralysent l'accès aux soins

L’intensification des violences dans le nord du Soudan du Sud, en particulier dans l'État du haut Nil , compromet gravement l'accès des populations rurales aux soins de santé, c'est ce que dénonce Médecins sans frontières.

Cette détérioration de la situation aggrave une crise déjà alarmante dans l’un des systèmes de santé les plus fragiles au monde. L’organisation Médecins Sans Frontières (MSF) a signalé la fermeture de plusieurs établissements médicaux qu’elle soutenait, privant des milliers de personnes de soins essentiels.

En conséquence, le pays enregistre une recrudescence des cas de choléra, une flambée des taux de mortalité maternelle et un accès extrêmement limité aux soins de santé primaires : le Soudan du Sud est confronté à de nombreux défis, des épidémies, des inondations, des déplacements de population et maintenant des affrontements dans le Haut-Nil. Tout cela entraîne une augmentation des besoins, des demandes d'activités et de services médicaux a alerté Zakariya Mwatia, Responsable des soins de santé de MSF au Soudan du Sud.

Déjà classé par l’Organisation mondiale de la santé parmi les pays à l’infrastructure sanitaire la plus faible, le Soudan du Sud voit sa situation empirer. Les attaques contre les structures médicales, la diminution de l’aide humanitaire et les déplacements liés au conflit empêchent des millions de personnes d’accéder aux soins. Le pays est actuellement frappé par une épidémie de choléra qui se propage rapidement. Les taux de mortalité maternelle, infantile et juvénile comptent parmi les plus élevés au monde, et l'espérance de vie reste très faible.