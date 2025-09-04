Nigéria : lutter contre la mortalité maternelle par des soins de proximité

Au Nigeria, la mortalité maternelle reste un défi majeur. En 2023, l’OMS recense 75 000 décès liés à la grossesse, soit une femme toutes les sept minutes. Le pays est l’un des plus dangereux au monde pour accoucher. Face à cette situation, des efforts sont déployés au niveau communautaire.

Dans un centre de Lagos, les femmes reçoivent des soins prénatals réguliers. Infirmières, médecins, elles offrent médicaments, soutien et informations pour préserver leur santé.

Ce programme, dirigé par le Collectif de Santé Maternelle et Reproductive, vise à éviter des complications évitables. Chaque jour, des dizaines de femmes meurent faute d’accès aux soins appropriés.

La pauvreté, les croyances culturelles et la méfiance freinent souvent leur recours à l’hôpital.

Pour réduire ces pertes, les professionnels de santé travaillent sur le terrain, identifient les femmes vulnérables, et les accompagnent.

Le gouvernement a lancé une initiative nationale, mais seul le travail dans les communautés peut sauver des vies.