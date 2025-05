l'Ouganda suspend sa coopération militaire avec l'Allemagne

L'Ouganda a suspendu toute coopération militaire et de défense avec l'Allemagne. Kampala accuse le représentant diplomatique de Berlin d'activités qui menaceraient la sécurité nationale.

Il s'agit d'une annonce inattendue et spectaculaire faite dimanche par l'armée ougandaise, marquant une forte escalade des tensions entre le pays d'Afrique de l'Est et ses partenaires européens.

"Les Forces de défense du peuple ougandais (UPDF) ont suspendu, avec effet immédiat, toutes les activités de défense et de coopération militaire en cours avec la République fédérale d'Allemagne", a annoncé le porte-parole de l'armée, Chris Magezi, sur X (anciennement Twitter).

Selon Magezi, cette décision fait suite à des "rapports de renseignement crédibles" impliquant l'ambassadeur allemand Mathias Schauer dans des "activités subversives" en Ouganda. Bien que la déclaration ne précise pas la nature de ces activités, elle accuse l'ambassadeur de coopérer avec des "forces pseudo-politiques-militaires hostiles" opposées au gouvernement.

Faille diplomatique dans un contexte de répression politique croissante

Cette suspension fait suite à une autre déclaration du gouvernement, vendredi, qui avertissait que certaines ambassades européennes soutenaient des "groupes négatifs et traîtres". Ce message visait également l'ambassadeur Schauer.

L'ambassade d'Allemagne n'a pas fait de commentaires publics et il n'y a pas de vérification indépendante des allégations de l'UPDF. M. Schauer, qui est l'envoyé principal de l'Allemagne en Ouganda depuis 2020, aurait fait l'objet d'un examen minutieux après une réunion privée avec le frère du président Yoweri Museveni, au cours de laquelle il aurait critiqué le comportement en ligne franc et controversé du fils de Museveni et chef militaire, le général Muhoozi Kainerugaba.

M. Kainerugaba a fait l'objet d'une condamnation internationale pour ses messages de plus en plus erratiques sur les réseaux sociaux, notamment les menaces récentes contre des personnalités de l'opposition.

Un partenariat de longue date menacé

L'impact de cette suspension sur les relations militaires entre l'Ouganda et l'Allemagne reste à déterminer.

Berlin fournit depuis longtemps un soutien logistique et technique à l'armée ougandaise. Le commerce bilatéral entre les deux pays était évalué à plus de 335 millions de dollars en 2023, l'Allemagne exportant des machines et des produits chimiques vers l'Ouganda.

Jusqu'à présent, l'ambassade d'Allemagne avait décrit les relations comme étant fondées sur "la stabilité et la confiance".