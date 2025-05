Football : Tottenham remporte la Ligue Europa contre Manchester United

C'est le premier titre majeur pour Tottenham depuis qu'il a remporté la Coupe de la Ligue anglaise en 2008, et le premier triomphe européen depuis qu'il a remporté sa deuxième Coupe de l'UEFA - l'équivalent de l'Europa League aujourd'hui - en 1984.

Les Spurs remportent la finale de la ligue Europa et soulèvent leur premier trophée européen en plus de quarante ans, ce mercredi. C'est le premier titre majeur pour Tottenham depuis qu'il a remporté la Coupe de la Ligue anglaise en 2008, et le premier triomphe européen depuis qu'il a remporté sa deuxième Coupe de l'UEFA - l'équivalent de l'Europa League aujourd'hui - en 1984. Brennan Johnson a inscrit le but de la victoire à la fin de la première mi-temps pour aider les Spurs à sauver une saison difficile au cours de laquelle ils termineront près de la dernière place du classement de la Premier League.

"C'est de cela qu'il s'agit", a déclaré Johnson. "Ce club n'a pas gagné de trophée depuis 17 ans. C'est ce que cela signifie, c'est tellement important. Depuis que je suis arrivé ici, on disait que Tottenham était une bonne équipe, mais qu'elle n'y parviendrait jamais. Nous l'avons fait."

Le titre garantit aux Spurs une place en Ligue des champions la saison prochaine et apporte un soulagement bienvenu à l'entraîneur Ange Postecoglou, qui a eu du mal à maintenir son équipe sur les rails tout au long de l'année. La victoire dans la deuxième compétition européenne intervient six ans après que Tottenham a échoué en finale de la Ligue des champions face à Liverpool.

Tottenham a terminé sa campagne d'Europa League avec 10 victoires, trois nuls et deux défaites. Aucune équipe n'a gagné plus de matches en Coupe UEFA-Europa League que Tottenham, selon l'UEFA. En remportant sa 98e victoire dans la compétition, mercredi, Tottenham a dépassé le record de 97 victoires qu'il détenait avec la Roma.

Déception pour Manchester United

Cette défaite ajoute de la pression sur l'entraîneur de United, Ruben Amorim, dont l'équipe occupe la 16e place de la Premier League, juste devant Tottenham. Le club ne participera à aucune compétition européenne la saison prochaine.

"Je ne vais pas parler de l'avenir, ce soir nous devons faire face à la douleur d'avoir perdu ce match", a déclaré Amorim. "Nous étions la meilleure équipe et les gars ont tout fait pour gagner le match".

Après avoir encaissé le but, Manchester United a pressé le pas, mais n'a pas réussi à égaliser devant les 50 000 spectateurs du stade San Mames de l'Athletic Bilbao.

L'équipe n'a plus remporté de trophée depuis la FA Cup 2024, et son dernier triomphe européen remontait à la Ligue Europa 2017 sous la direction de José Mourinho. Manchester United avait également perdu la finale de l'Europa League contre Villarreal en 2021.