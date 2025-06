La Somalie lance sa "Vision 2060" de reconstruction et développement

Après plus de 20 ans de conflit et d'instabilité, le gouvernement somalien lance la vision 2060 du centenaire du pays dans le cadre du processus de reconstruction des institutions et de l'économie somaliennes.

Le président Hassan Sheikh Mohamud et le premier ministre Hamza Abdi Barre, ainsi qu'un grand nombre de ministres et d'autres représentants du gouvernement étaient présents lors de l’événement.

« Heureusement, la Somalie ne part pas de zéro, et je ne doute donc pas que le pays puisse suivre une voie tout aussi ambitieuse et réussir. Cette vision est donc plus qu'un document politique : c'est une déclaration de confiance, de résilience et d'ambition de la part du peuple somalien. À ce titre, la CEA réaffirme son engagement indéfectible à accompagner la Somalie à chaque étape de son parcours. », a déclaré Claver Gatete, Secrétaire exécutif, Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Afrique (CEA).

Le soutien passé de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Afrique (CEA) à la Somalie comprend l'assistance à sa stratégie nationale de zone de libre-échange continentale africaine, le renforcement des cadres de partenariat public-privé et la création d'écosystèmes de données inclusifs pour une prise de décision efficace et fondée sur des données probantes.

Selon le Conseil économique national, les défis économiques et sociaux les plus pressants sont notamment l'absence d'un environnement propice sous la forme d'une fragilité persistante de l'État, d'une insécurité permanente dans certaines régions et d'infrastructures médiocres limitant l'activité économique; l'insécurité alimentaire et la dégradation de l'environnement ; des indicateurs économiques et sociaux médiocres, un taux de chômage élevé, des déplacements internes et des migrations vers l'extérieur.