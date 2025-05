Cinéma : le retour de "Lilo & Stitch"

Le film animé "Lilo & Stitch" est de retour et cette fois, dans une version adaptée à un nouveau public.

Stitch revient plus duveteux et plus espiègle que dans le film d'animation original.

Cette version réalisée en prise de vue réelle du long-métrage met en scène Maia Kealoha dans le rôle de Lilo, Sydney Agudong dans le rôle de Nani et Chris Sanders revient dans le rôle de Stitch.

Le film a été présenté en première mondiale à Los Angeles samedi. Stitch a descendu le tapis dans sa décapotable rose et a posé avec ses coéquipiers. La série animée pour enfants raconte l'histoire d'une petite fille hawaïenne solitaire, Lilo, qui a du mal à s'intégrer après la mort de ses parents. Après avoir souhaité une bonne étoile, Lilo rencontre un ange improbable sous la forme d'un extraterrestre qui s'est échappé.

« Dans la tradition afro-américaine, nos enfants ont beaucoup de tantes et d'oncles, et parfois ils se demandent si il s’agit vraiment de leur famille. Le thème de la famille choisie est au cœur du film… » a déclaré Courtney B. Vance, acteur.

Ensemble, les deux meilleures amies s'aident mutuellement à grandir, à vaincre leurs peurs et à découvrir ce que signifie le choix d'une famille.

Cette comédie dramatique de science-fiction animée de Disney, est sortie pour la première fois en 2002.