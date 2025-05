Guerre Russie-Ukraine : "Poutine ne veut pas de cessez-le-feu", selon Macron

Alors que la Russie et l'Ukraine ont tenu leurs premiers pourparlers de paix directs en trois ans, à Istanbul, le président français s’est prononcé sur l’avenir du conflit en Ukraine après avoir été interrogé sur le sujet lors du sommet de la communauté politique européenne (EPC) vendredi.

*Emmanuel Macron a déclaré vendredi que "les dernières heures ont montré que la Russie ne veut pas de cessez-le-feu".*

« En fait, la Russie veut reprendre les discussions qui ont eu lieu entre février et mai 2022, qui n'ont pas empêché les crimes de guerre de se produire à Buca et ailleurs, et qui n'ont donné aucun résultat. Mais nous devons poursuivre dans cette voie et construire une paix juste et durable pour l'Ukraine. », a déclaré le Président français.

Les responsables et les observateurs s'attendaient à ce que les pourparlers sur l’issue du conflit en Ukraine ne donnent lieu qu'à peu de progrès immédiats pour mettre fin à la guerre qui dure depuis plus de trois ans.

Le chef d’état français a exprimé la volonté de toutefois poursuivre dans cette voie en continuant à construire pour une paix durable.

« L'essentiel de l'humanité, la Chine, l'Inde, le continent africain, le Moyen-Orient, le Pacifique, l'Asie et l'Amérique latine nous regardent et parfois ne comprennent pas très bien ce que nous faisons sur l'Ukraine, soyons lucides. Mais nous devons l'assumer et l'expliquer. Ils ne nous comprennent pas du tout à propos de l'Ukraine lorsque nous restons silencieux à propos de Gaza. Ils nous disent : "Vous êtes bizarres. Vous nous dites que notre vie est en jeu quand la souveraineté territoriale est attaquée, et vous fermez les yeux quand il y a un massacre". Je ne compare rien. Je connais les histoires. Mais je veux vraiment nous réveiller collectivement sur la cohérence que nous devons avoir sur ce sujet ».

Emmanuel Macron a également exhorté les dirigeants de toute l'Europe à s'unir pour lutter contre les défis économiques venant de l'extérieur, notamment les tarifs douaniers de l'administration Trump.