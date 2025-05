CPI : la Libye donne son feu vert pour enquêter sur des crimes présumés

La Cour pénale internationale peut désormais enquêter sur les crimes présumés commis en Libye. Le pays a dans une déclaration, accepté la compétence de la CPI. Le mandat concerne la période 2011 à la fin 2027

Jeudi, le Conseil de sécurité des nations unies a reçu le 29e rapport du bureau du procureur de la CPI situation en Libye.

"Ces progrès reflètent l'engagement continu du bureau à remplir son mandat dans des circonstances difficiles. Dans le cadre de la lutte contre l'impunité, il est essentiel que tous les États s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du Statut de Rome et de la résolution 1970 du Conseil de sécurité de 2011. Cela inclut l'arrestation et le transfert à la CPI des individus faisant l'objet d'un mandat d'arrêt. Enfin, nous réaffirmons notre soutien ferme et indéfectible à la Cour en tant qu'institution judiciaire indépendante et impartiale’’ , a déclaré a déclaré Christina Markus Lassen, Représentante permanente du Danemark au Conseil de sécurité de l'ONU.

La situation en Libye reste fragile depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Cette semaine, Tripoli la capitale a connu une nouvelle escalade des violences après l’assassinat d’Abdel Ghani al-Kikli, chef d’un groupe armé.