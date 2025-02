RDC : la CPI lance un appel à témoin sur la situation à Goma

La Cour Pénale Internationale a lancé un appel à témoin sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo.

La période concernée part du 1er janvier 2022 jusqu'à ce jour, prenant en compte les violences de ces dernières semaines principalement dans la ville de Goma - capitale provinciale du Nord-Kivu.

La CPI indique que des milliers de personnes ont été blessées et des centaines tuées à Goma et dans ses environs.

Parmi les victimes se trouvent des civils et des soldats de maintien de la paix, suite à des mois d'affrontements entre les Forces armées de la République démocratique du Congo et le M 23 et ses alliés.

Le Bureau du Procureur appelle toutes les parties concernées, victimes et témoins, organisations nationales et internationales, société civile, à partager tout élément de preuve en leur possession, en rapport avec les allégations de crimes commis par toutes les parties.

De son côté, la RDC s'apprête à présenter une motion au Conseil des droits de l'homme des Nations unies dès ce vendredi à Genève en Suisse pour demander une enquête sur ce qu'elle appelle des "violations massives" des droits de l'homme à Goma.