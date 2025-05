Tom Cruise repousse les limites dans "Mission Impossible - The Final Reckoning"

L’acteur Tom Cruise et l’équipe du film du dernier « Mission Impossible - The Final Reckoning » ont foulé les marches du tapis rouge du Festival de Cannes mercredi soir. La star du cinéma américain a mis la ville en ébullition avant l'avant-première au Palais.

Le huitième film de la franchise d'espionnage de la Paramount repousse encore plus loin les limites. Il a notamment été tourné dans de nombreux endroits, comme dans les profondeurs de l'Arctique, où les principaux dangers étaient les ours polaires.

« Oui, je veux dire que nous avons dû faire face à un froid extrême dans l'Arctique, moins 40 degrés. Vous savez, le risque d'engelures pendant le tournage. Et, bien sûr, la faune sauvage est mortelle lorsqu'il s'agit d'ours polaires. Nous devions donc être très respectueux de l'environnement, faire très attention à l'empreinte que nous laissions derrière nous, et lorsqu'un ours polaire se promenait sur le plateau, nous devions tous être extrêmement respectueux. Lisez cela comme étant terrifié », a indiqué l'acteur Simon Pegg.

Le budget du film avoisinait les 400 millions de dollars et des retards de production - en partie liés aux grèves de 2023 à Hollywood - ce qui en fait l'un des films les plus coûteux jamais réalisés.

« On se lie les uns aux autres parce qu'on parcourt le monde dans les environnements les plus intenses. Nous étions dans l'Arctique, travaillant par moins 40 degrés, vivant sur un brise-glace, filmant sur une mer gelée et devant interrompre le tournage pour laisser passer un ours polaire. À un moment donné, nous étions à l'arrière d'une voiture qui traversait les routes sinueuses et montagneuses d'Afrique du Sud et nous avons dû nous arrêter pour laisser passer une tortue. C'est surréaliste. », a déclaré l'actrice Hayley Atwell.

Après une ovation de près de cinq minutes, Tom Cruise est resté prudent quant à l'avenir d'Ethan Hunt en faisant allusion à la vie après « Mission Impossible » .