Lewis Pugh nage 100 km pour sensibiliser à la protection des requins

Aux États-Unis, le nageur d’endurance britannico-sud-africain Lewis Pugh s’apprête à relever un défi aussi physique que symbolique : parcourir à la nage les 100 kilomètres autour de Martha’s Vineyard, une île située au sud de Cape Cod, dans le Massachusetts, dans une eau glaciale à 8 °C.

Cette performance est prévue pour coïncider avec le 50e anniversaire du film Les Dents de la mer, œuvre culte qui a profondément influencé la perception du public envers les requins — souvent réduits à l’image de prédateurs sanguinaires.

Pour Lewis Pugh, ce défi est un plaidoyer.

"Il y a 50 ans, un film à grand succès, Les Dents de la mer, racontait comment les requins attaquaient les humains. Et depuis 50 ans, nous attaquons les requins", explique-t-il.

"L’objectif de cette nage est de faire comprendre aux nouvelles générations que les requins sont essentiels à la santé de nos océans et que nous devons les protéger. Environ cent millions de requins sont tués chaque année."

À 55 ans, Pugh entreprend cette traversée en pleine saison de migration des grands requins blancs. Plutôt que de fuir ces eaux, il y voit une occasion de changer les mentalités.

Pour lui, ces grands prédateurs sont bien loin d’être des tueurs : ils sont les garants de l’équilibre écologique des océans.

"Pour expliquer pourquoi les requins sont si importants, je peux peut-être donner un exemple terrestre", poursuit-il.

"Imaginez qu’en Afrique, on tue tous les lions. Les zèbres, les gazelles, les gnous se mettraient à se multiplier et à manger toute l’herbe, les buissons et la végétation. Ce serait un effondrement écologique. Dans les océans, c’est pareil."

Bien plus qu’un nageur, Lewis Pugh est également avocat spécialisé en droit maritime. Il a été pendant plus de dix ans défenseur des océans pour le Programme des Nations unies pour l’environnement. À travers cette aventure extrême, il espère faire émerger un autre récit sur les requins : celui de leur rôle vital dans la préservation des écosystèmes marins.