Cannes 2025 : "Bono: Stories of Surrender" retrace la vie du chanteur de U2

Le nouveau film-mémoire de Bono, Bono: Stories of Surrender, retrace l’ascension du leader de U2, de son enfance à Dublin jusqu’à son statut d’icône mondiale du rock – un parcours intimement marqué par une relation complexe avec son père.

Présenté en avant-première au Festival de Cannes, le film s’inspire du spectacle solo que l’artiste a donné en 2023, lui-même adapté de ses mémoires à succès Surrender: 40 Songs, One Story. Ce one-man show, présenté notamment au Beacon Theater de New York, mêlait chansons emblématiques et récits personnels, parfois déchirants, tirés de sa jeunesse.

Né Paul Hewson à Dublin en 1960, Bono perd sa mère à l’âge de 14 ans. Celle-ci succombe soudainement à une rupture d’anévrisme cérébral, survenue lors des funérailles de son propre père.

Bouleversé, son père Bob se referme sur lui-même et ne prononcera plus jamais le nom de son épouse à la maison. Face à ce silence, Bono n’a alors qu’un objectif : attirer l’attention de son père, être vu, entendu, reconnu.

« Il est dans mes pensées parce qu’il est la raison pour laquelle je chante. C’est une blessure qui ne se refermera jamais », confie-t-il à l’Associated Press ce mercredi.

Peu après ce drame – la même semaine, en réalité – Bono fait la rencontre de ceux qui deviendront ses compagnons de scène : Adam Clayton, Dave Evans (alias The Edge) et Larry Mullen Jr. C’est également à cette période qu’il entame une relation avec Ali, devenue son épouse en 1982.

« La véritable vedette de ce film, c’est mon père. Je crois que je l’aime même davantage que moi-même, car l’humour est devenu essentiel à mes yeux », déclare-t-il avec émotion.

Le tournage du film a également été l’occasion pour lui de recevoir des leçons précieuses, tant du réalisateur Andrew Dominik que de sa fille Eve Hewson, comédienne remarquée dans Bridge of Spies et la série Bad Sisters.

« Andrew Dominik… m’a dit quelque chose que je ne comprenais pas vraiment, mais que ma fille a immédiatement saisi : la caméra sait quand vous mentez. Donc, si tu veux raconter cette histoire, il va falloir que tu retires ton armure, que tu plantes ton épée dans le sol, que tu baisses ton bouclier. Tu auras l’impression d’être nu devant toute l’école, mais c’est le prix à payer. »

Eve, âgée de 33 ans, a également prodigué quelques conseils à son père quant à la manière d’aborder la tournée promotionnelle du film, à Cannes et au-delà.

« Elle m’a appelé pour me coacher sur ce qu’elle appelle un junket, ce que nous sommes apparemment en train de faire. C’était très drôle. Elle m’a dit : “Arrête de te prendre la tête et assure.” Alors je lui ai demandé : “Mais qu’est-ce que je dois assurer, au juste ?” Et elle a répondu : “Assure avec toi-même, et avec de la gratitude – tu es musicien, et on t’invite dans un festival qui célèbre des acteurs et des conteurs d’un autre genre.” Et j’ai dit : “D’accord, je vais essayer d’assurer.” »

Bono: Stories of Surrender sera disponible en streaming sur Apple TV+ à partir du 30 mai.