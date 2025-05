Côte d'Ivoire : Thiam réélu à la tête du PDCI avec 99,77% des voix

À Abidjan, dans les régions et à l'étranger, 45 bureaux de vote ont été installés pour un congrès au sein du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) qui vu l'unique candidat en lice remporter le scrutin avec 99,77% des voix.

Ce congrès, sans Tidjane Thiam en personne, se déroule pourtant sous son égide. En décembre 2023, Tidjane Thiam a été élu président du PDCI, mais a dû démissionner en raison de sa double nationalité, une condition incompatible avec les statuts du parti qui exigent que son président soit exclusivement ivoirien. Au moment de son élection, Tidjane Thiam était encore citoyen français. Sa démission a été un geste stratégique, visant à apaiser les tensions internes au sein du PDCI et à anticiper un possible jugement à son encontre.

Tidjane Thiam, désormais citoyen uniquement ivoirien après avoir renoncé à sa nationalité française en mars dernier, se trouve dans une position unique : il est le seul candidat à sa propre succession. Mais au-delà de cette réélection interne, l'ancien directeur de la Banque Crédit Suisse s'apprête à jouer un rôle clé dans les enjeux politiques à venir, notamment dans le cadre de l'élection présidentielle de 2025.

Pierre Kouamé, membre du PDCI, souligne l'importance de cette situation : "Il fallait être intelligent, et le PDCI a encore prouvé qu'il était un grand parti. Un parti d'espoir, fondateur de la République de Côte d'Ivoire. C'est un symbole fort qui donne toute sa légitimité au Président Tidjane Thiam."

Yoma Fouka Hervé, pour sa part, qualifie ce vote de stratégique : "Quand le parti appelle ses fidèles soldats à se présenter au Bureau politique, pour l'élection de ses différentes instances, il est important de répondre à l'appel. C'est un vote stratégique, comme une partie d'échecs qui se joue au niveau international, où chaque camp pousse ses pions."

La présidentielle de 2025 : un défi à surmonter

Mais derrière cette réélection interne se cache une autre bataille, beaucoup plus complexe : celle de l’élection présidentielle de 2025. Selon Koua Geoffrey, analyste politique, "le PDCI mise sur un certain optimisme politique, espérant sans doute l'ouverture d'un dialogue entre l'opposition et le gouvernement, notamment sur une éventuelle révision des listes électorales. Cette révision pourrait permettre à M. Thiam de s'inscrire, sans risque de radiation. Cependant, les obstacles juridiques et politiques sont importants. A mon avis, cela oblige le PDCI à envisager sérieusement un plan B."

En effet, l'un des principaux obstacles pour Tidjane Thiam reste son inéligibilité actuelle. Lors de la période du contentieux électoral, Thiam a été radié de la liste provisoire, un fait qui pourrait compromettre sa candidature à la présidentielle de 2025. Toutefois, il reste à savoir si des changements interviendront d'ici là, permettant à l'ex-banquier de participer à la course.

Pour Tidjane Thiam, le combat ne fait que commencer. Si sa réélection à la tête du PDCI semble quasiment assurée, l’issue de la bataille présidentielle de 2025 demeure incertaine. Le PDCI, et Thiam lui-même, devront naviguer habilement dans un contexte politique complexe, où les enjeux juridiques, politiques et électoraux pourraient tout remettre en question.