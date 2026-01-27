Kenya : les moyens de subsistance de villageois éradiqués par la sécheresse

Le nord-est du Kenya est frappé par la sécheresse. Les habitants du comté de Mandera, situé le long des frontières du Kenya avec l'Éthiopie et la Somalie, n’ont pas vu de pluie depuis mai.

Certains villageois ont été contraints de traîner leurs animaux morts dans des champs éloignés pour les brûler.

« Nos vies sont en grand danger. Au départ, nous avions des vaches et des chèvres qui constituaient notre moyen de subsistance, mais comme vous l'avez vu ici, j'ai perdu environ 28 têtes de bétail au total. », s'est confié Bishar Maalim Mohamed, éleveur.

Le comté de Mandera est maintenant au bord d'une crise hydrique majeure. Dans certains villages, la plupart des habitants sont des éleveurs qui dépendent fortement de leurs animaux, qui meurent un à un de déshydratation.

« Ce dont nous avons besoin de toute urgence, c'est surtout de l'eau et peut-être de la nourriture pour le bétail, car il nous reste quelques animaux. Et s'ils ne sont pas nourris, dans un mois, nous n’aurons plus de bétail. », a déclaré Hesbon Kayesi, commissaire adjoint du comté.

Plus de deux millions de personnes dans 23 comtés du Kenya sont confrontées à une insécurité alimentaire croissante. L'Autorité nationale de gestion de la sécheresse a placé environ neuf comtés en état d'alerte, tandis que le comté de Mandera est en phase « d'alarme », à un cran de l'état d'urgence officiel.

« D'une manière générale, si l'on considère la situation de sécheresse dans son ensemble, la distance parcourue par les camions-citernes a également augmenté, de sorte que les communautés ont perdu beaucoup de bétail, ce qui aura des répercussions à long terme sur leurs moyens de subsistance, car la plupart d'entre elles sont des communautés pastorales et cela affectera réellement leurs moyens de subsistance à l'heure actuelle. », a déclaré Adan Mustafa, coordinateur du comté, Croix-Rouge du Kenya, branche de Mandera.

Le Réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine a récemment déclaré que 20 à 25 millions de personnes au Kenya, en Somalie et en Éthiopie ont besoin d'une aide alimentaire humanitaire, dont plus de la moitié en raison de la sécheresse.