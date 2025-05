Kenya : première visite d'État d'un président finlandais

Le président finlandais Alexander Stubb est en visite d’État de trois jours au Kenya, marquant une première dans l’histoire des relations bilatérales entre les deux pays.

Cette visite, à forte portée symbolique et stratégique, a été ponctuée lundi par la signature de deux accords : l’un sur les consultations politiques régulières, l’autre sur la médiation de la paix et la résolution des conflits.

« Le Kenya est un fervent défenseur du multilatéralisme et un promoteur de la paix et de la sécurité régionales, mais aussi un pays qui fait entendre sa voix au niveau mondial », a déclaré Alexander Stubb lors d’une conférence conjointe. Il a salué l'engagement constant de Nairobi dans la gestion des crises internationales, qu’il s’agisse de la guerre en Ukraine ou des tensions au Moyen-Orient.

Les deux présidents ont aussi réaffirmé leur volonté de renforcer leur partenariat économique, notamment à travers l’accord de libre-échange entre le Kenya et l’Union européenne, entré en vigueur en juillet 2024. Ce cadre offre des opportunités accrues pour les entreprises des deux pays.

De son côté, William Ruto a souligné les 60 ans de relations diplomatiques entre le Kenya et la Finlande, insistant sur les valeurs partagées et la convergence des priorités. « L’expertise de la Finlande en matière d’éducation, de technologie, d’énergie renouvelable et d’action climatique correspond étroitement aux priorités de développement du Kenya », a-t-il affirmé.

Sur le plan commercial, les échanges restent déséquilibrés. En 2023, la Finlande a exporté pour 85,7 millions de dollars de biens vers le Kenya, contre seulement 13 millions de dollars d’exportations kényanes, principalement des fleurs, du café et des fruits transformés. Cette asymétrie souligne le potentiel de croissance des exportations kényanes, un objectif affiché par les deux gouvernements.

Accompagné d’une délégation d’entreprises finlandaises, Alexander Stubb espère ouvrir de nouvelles pistes de collaboration économique, dans une démarche gagnant-gagnant. Sa visite illustre la volonté de la Finlande de jouer un rôle plus actif en Afrique de l’Est, tant sur le plan diplomatique qu’économique.