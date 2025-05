USA : à Santa Fe, un défilé sur la mode amérindienne

À Santa Fe, au Nouveau-Mexique, la mode autochtone prend le devant de la scène.

Pendant trois jours, des créateurs venus de tout le continent présentent leurs collections inspirées de leur héritage culturel. Mélange de traditions et de modernité, cet événement devient un rendez-vous incontournable pour l’art vestimentaire autochtone. Coutures minutieuses, perles traditionnelles, silhouettes audacieuses. À Santa Fe, la mode autochtone se déploie avec éclat pour trois jours de défilés. Sous les projecteurs, plus de 20 créateurs venus des États-Unis et du Canada. Leur fil rouge : raconter leur culture, leur héritage mais aussi leur vision d’aujourd’hui.

"Chaque collection que je crée commence par l'art original. Je dessine à la main ma collection, vous avez vu des perles faites à la main que j'ai transformées en imprimés et en motifs, puis je les transforme en différents dessins, différentes couleurs, et je joue avec différents concepts à l'intérieur explique Lauren Good Day, Designer.

Les matières vont de la laine aux peaux naturelles, avec broderies florales, rubans, motifs sacrés mais aussi des touches modernes : sweats urbains, impressions digitales ou coupes minimalistes. La mode joue un rôle prépondérant dans le célèbre écosystème artistique de Santa Fe.

"Pour moi, la mode autochtone, c'est raconter des histoires. Elles ont des noms parce que je passe beaucoup de temps à les travailler et que les connaissances que j'ai acquises grâce à mon travail sur les perles viennent de ma famille soutient Lynn Traylor, Artiste .

À Santa Fe, la mode est partout : sur les podiums, dans les galeries, les librairies, et même à la résidence du gouverneur, qui a accueilli les créateurs pour un gala officiel. Des podiums aux rues de Santa Fe, la mode autochtone se fait manifeste artistique, identitaire et politique. Une façon fière et créative d’honorer les racines et d’inventer l’avenir.