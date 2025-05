Vatican : que faut-il retenir du conclave à la Chapelle Sixtine ?

Le conclave chargé d'élire le 266e successeur de saint Pierre réunit 133 cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans dans la chapelle Sixtine.

Conformément à la constitution apostolique Universi Dominici Gregis, promulguée par Jean-Paul II en 1996 et amendée ensuite par Benoît XVI et François, le conclave commence le dix-septième jour suivant la vacance du Siège apostolique. Après les cérémonies de prestation de serment et les célébrations liturgiques, l'annonce extra omnes qui signifie "tous dehors" marque l’entrée en huis clos, seuls les électeurs demeurent à l’intérieur.

Pour être élu, le futur pape doit recueillir au moins les deux tiers des suffrages. Le jour du scrutin, un seul tour est organisé. En l’absence de majorité, deux autres votes auront lieu le lendemain, un le matin et un l’après-midi. Le conclave le plus long de l’histoire s’est tenu à Viterbe de 1268 à 1271, durant près de trois ans, en raison de fortes divisions politiques parmi les cardinaux.

Les fidèles catholiques du monde entier guettent alors la fumée qui s’échappe de la cheminée installée sur le toit de la chapelle Sixtine. Une fumée blanche annonce l’élection d’un nouveau pape ; une fumée noire, issue de la combustion des bulletins de vote, signifie qu’aucun candidat n’a encore obtenu la majorité requise. Lors de la messe d’inauguration de son pontificat, le nouveau pape reçoit l’anneau du Pêcheur, ainsi nommé en référence aux paroles de Jésus à saint Pierre : « Tu seras pêcheur d’hommes ». Autrefois détruit à la mort du pape, cet anneau est désormais simplement "invalide", marqué de manière à ne plus pouvoir servir de sceau officiel.